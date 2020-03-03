ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن خيبة الأمل التي شعر بها المبعوث الأممي غسان سلامة نتيجة لمراوغته وحرصه على إنهاء المشكلة بأي طريقة جعلته يخسر كل شيء بعد أن اكتشف الجميع خطته السرية وماوغته للحصول على مايريد.

التكبالي قال خلال إستضافته في برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن المهمة التي يقوم بها سلامة ليست سهله لكنه يريد أن يأتي بوجوه قد نفقت ولا تمثل شيء لليبين، مشيراً إلى أن سلامة دعا شخصيات سارقة وقاتلة معروفة بدعمها للمليشيات وحاول انقاص حق البرلمان الجسم الشرعي الوحيد المنتخب.

وأضاف :”سلامة شتم من قال أن البعثة الاممية قد كلمتهم وتواصلت معهم بـ” الكذابين و الوقحين” ولا يجب أن تخرج مثل هذه الألفاظ من مبعوث دولي جاء لليبيا ليصلح أمرها هو رجل سقط في الوحل، كيف يمكن أن نتحدث عن مسار إقتصادي و الدولة كما ترونها المسار الإقتصادي لا يحدده هؤلاء بل تأتي به حكومة قوية عينت من الشعب أو طرف آخر”.

ولفت إلى أن سلامة اخطأ منذ البداية بالإتيان بهذه الأسماء التي لا يحبها الليبيين فالمستقلين أكثرهم تم إستبعادهم، مبيناً أن فتحي باشاغا هو من هندس فجر ليبيا.

كما استطرد حديثه:” السراج مريض نرجوا له الشفاء وهو يذهب لأماكن للاستشفاء، سلامة يأتي بالسيد يعقوبي وباشاغا وقال إن الحل مع حفتر عندما يكون في القبر هذا تهديد بالاغتيال مبطن هل أجلس مع هؤلاء وأصدق أنهم أتوا للسلام، مؤتمر جنيف أخطر من الصخيرات لأنه يدعو لمؤتمر تأسيسي و إلغاء مجلس النواب”.

وأوضح أن التسريبات من كواليس مفاوضات جنيف تدل على إستمرار محاولات إخراج مجلس النواب من المشهد منذ البداية لأنهم لا يملكون الشرعية التي يملكها البرلمان.