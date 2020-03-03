ليبيا – ثمن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام وحل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا.

نورلاند وفي رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي قال:”أشكر الممثل الخاص للأمين العام السيد غسان سلامة على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام وحل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا بالنيابة عن البعثة الأمريكية أعرب عن إعجابنا بتصميم السيد سلامة وشجاعته على مدار العامين الماضيين ،بنى بمهارة إطارًا يمكن للباحثين عن السلام حقًا استخدامه لإنهاء الصراع”.

وأعرب السفير الأمريكي عن تطلعه إلى تعيين خلف لمواصلة عمل سلامة واستئناف الحوارات البينية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.،مؤكداً أن هذه الحوارات من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم.