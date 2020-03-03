السيسي يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية التعاون العسكري بين القاهرة وباريس

السيسي يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية التعاون العسكري بين القاهرة وباريس

مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.

كما التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي الوزيرة الفرنسية، وتناولا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات .

وبحثا أيضا تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

المصدر: RT