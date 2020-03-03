ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوس بحضور ويزر الخارجية المصري سامح شكري وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية سلم وزير خارجية الكونغو رسالة من الرئيس ساسو نجيسو إلى السيسي بشأن اخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي.

كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير لمصر وشعبها وقيادتها وللدور المصري الحيوي في أفريقيا،خاصةً خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين ورفض أى تدخل خارجي في الأراضي الليبية.