ليبيا – قال قائد منطقة الزاوية العسكرية اللواء عبدالله الهمالي إن مشروع الجيش الوطني لن يتوقف إلا بعد القضاء على المليشيات والمرتزقة المدعومين من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الهمالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين أوضح أن زمن الفوضى والتهريب والخطف قد انتهى والقيادة العامة للجيش ستسعى لتحقيق مبدأ العدالة وسيادة دولة القانون وتحرير كل المناطق من سيطرة الإخوان ومليشياتهم التي تعبث بثروات وأموال الشعب الليبي.

وأضاف أن الجيش فى المنطقة الغربية يحارب من أجل تخفيف معاناة المواطن التي تسببت فيها الميلشيات الإرهابية الموالية لتركيا.

كما شدد على أن رهان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ومن معه على المرتزقة والمليشيات والمجموعات الإرهابية، مستدركاً:” نحن رهاننا على جنودنا البواسل الذين لبوا نداء الواجب من أجل تحرير الوطن من هذه المجموعات الدخيلة على المجتمع الليبي”.

قائد منطقة الزاوية العسكرية أعلن أن المناطق المجاورة لمدينة الزاوية تشهد حالة استقرار منذ دخول القوات المسلحة إليها ولا وجود لأي اختراقات أمنية تذكر.