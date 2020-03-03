ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات لـ”العصابات الإرهابية السورية التي جندها الرئيس التركي رجب أردوغان”.

المسماري أشار في بيان صحفي وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” إلى أنه وفقاً للمكالمات فإن المتصلين تحدثوا عن سقوط 35 إرهابياً سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن وحدات القوات المسلحة ما زالت ملتزمة بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على كافة المستويات سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية.

كما شدد المسماري على أن القوات جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية والتي منها عملية محور صلاح الدين.