اليابان – اكدت وزيرة الأولمبياد اليابانية، إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية، يسمح بتأجيل الألعاب حتى نهاية العام وسط مخاوف من أن يجبر تفشي فيروس كورونا اللجنة الأولمبية على إلغائها.

وردا على سؤال في البرلمان، أوضحت الوزيرة سيكو هاشيموتو: “العقد ينص على إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يترجم إلى السماح بتأجيلها”.

وأكدت هاشيموتو، أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة باستضافة الأولمبياد المقرر انطلاقها في 24 يوليو المقبل.

وأبلغت البرلمان “نفعل كل ما في وسعنا لضمان إقامة الأولمبياد مثلما هو مخطط له”.

وسيكون إلغاء الأولمبياد مكلفا للغاية، حيث أوضحت هاشيموتو، أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 1.35 تريليون ين (12.51 مليار دولار) لاستضافة الألعاب، ووفرت الحكومة اليابانية 120 مليار ين لبناء الملعب الأولمبي و30 مليار ين لإقامة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة 2020.

ووفقا لعقد الاستضافة، تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، الأسبوع الماضي، إن منظمته “ملتزمة تماما” بإقامة أولمبياد طوكيو في موعده رغم انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز