انجلترا – نقل موقع “تاس” الروسي عن صحيفة فاينانشال تايمز أخبارا تفيد بأن بريطانيا قد تتأخر بتنفيذ خطط إنشاء منظومتها الخاصة للملاحة التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وأشار الموقع إلى أن وكالة الفضاء البريطانية بدأت عام 2018 العمل على دراسة جدوى مشروع يهدف لاستحداث منظومة بريطانية للملاحة وتحديد المواقع تعتمد على الأقمار الصناعية شبيهة بمنظومة GPS الأمريكية وGalileo الأوروبية، وذلك ضمن مخاوف من تعليق عمل منظومة Galileo على أراضي بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن دراسة الجدوى من هذا المشروع كان من المفترض أن ينتهي العمل عليها ليكشف عن تفاصيلها في مارس الجاري، لكن الخطط قد تعثرت.

وتشمل خطط هذا المشروع تطوير منظومة بريطانية للملاحة وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، شبيهة بمنظومة Galileo، تضم 24 قمرا صناعيا.

ويعود سبب تعثر خطط دراسة الجدوى من هذا المشروع إلى تساؤلات بدأ بطرحها مجلس الوزراء البريطاني، بعد أن تبين أن تكلفة المشروع قد تكون أكبر بنحو 1.28 مليار دولار من التكلفة التقديرية التي خطط لها ،والتي كان من المفترض أن تصل إلى 5.1 مليار دولار كحد أقصى.

ومن جانبه قال أحد الخبراء في مجال الصناعات الفضائية في بريطانيا لصحيفة فاينانشال تايمز: “إن العمل على دراسة جدوى المشروع المذكور قد تعثر حاليا، وفي الأشهر الماضية حدث تأخير تلو الآخر في دراسة المشروع”.

ومنظومة Galileo التي تسعى بريطانيا لتطوير منظومة شبيهة بها، هي منظومة أوروبية للملاحة وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بلغت تكلفتها نحو 10 مليارات دولار، ومنذ عام 2011 أطلق 30 قمرا تابعا لها، يوجد منها 22 قمرا في الخدمة حاليا.

جدير بالذكر أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين تمتلك حاليا منظومات عاملة للملاحة الفضائية ، أما اليابان والهند فإنهما بصدد تشكيل منظومتيهما.

المصدر: تاس