انجلترا – أعلن الملاكم البلغاري كوبرات بوليف -امس الاثنين- أنه سيواجه بطل العالم في وزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا في ملعب نادي توتنهام هوتسبير اللندني لكرة القدم، والذي يتسع لنحو 62 ألف مشجع، في 20 يونيو/حزيران المقبل.

وبوليف هو المتحدي الرسمي لجوشوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال بوليف (38 عاما) عبر صفحته الرسمية في فيسبوك “تم بالفعل توقيع العقد بصفة رسمية. أنا سعيد لحصولي على فرصة كي أظهر للعالم مدى قوتي”.

وفاز جوشوا (30 عاما) على المكسيكي الأميركي أندي رويز جونيور في السعودية، ليستعيد ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية.

وبوليف -الملقب بـ”الكوبرا”- سبق أن نافس على لقب الاتحاد الدولي لملاكمة الوزن الثقيل، لكنه خسر أمام الأوكراني فلاديمير كليتشكو في هامبورغ الألمانية بالضربة القاضية في الجولة الخامسة عام 2014.

وكانت آخر مواجهة لجوشوا في لندن في سبتمبر/أيلول 2018، عندما هزم ألكسندر بوفتكين في ملعب ويمبلي الشهير.

وكالات