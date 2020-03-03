مصر – أثار مهرجان “بنت الجيران، للمطربين حسن شاكوش، وعمر كمال، جدلاً واسعًا مؤخرًا، انتهى بصدور قرار من نقابة الموسيقيين، يأمر بمنع كل مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، مما دفع عدد كبير من الفنانين للتضامن مع هؤلاء المطربين، من خلال نشر فيديوهات لرقصهم على أنغام المهرجان.

وعلق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على تصرف هؤلاء الفنانين، وقال خلال لقائه مع MBC Trending، إنهم أرادوا أن يستغلوا الموقف المُثار للظهور، واصفًا إياهم: “دي ناس عايزة تركب الموجة”.

تابع: “ولو عيالهم جم قالولهم يعني إيه حشيش أكيد هيتهزوا، اللي عايز يركب موجة يركب”.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أوضحت أن البيان الصادر عنها، يأتي في إطار الجدل المجتمعي الحاصل علي ‏الساحة ‏المصرية، ‏ووجود شبه اتفاق بين كل ‏طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى ‏بأغاني ‏المهرجانات ‏والتي هي نوع من أنواع ‏موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير ‏منها، ‏وقد أفرزت ‏هذه المهرجانات ما يسمى ‏بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني ‏والأخلاقي، ‏وقد أغرت ‏حالة التردي هذه بعض ‏نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف‎.

المصدر : وسائل اعلام مصرية