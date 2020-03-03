إسبانيا – أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أسفه على فشل فريقه في إحكام قبضته على سباق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب خسارته صفر-2 أمام مستضيفه ريال مدريد في مباراة القمة أمس الأحد، بعد أن هيمن على الشوط الأول وفشل في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له.

ودخل برشلونة المباراة وهو متقدم بنقطتين على ريال في صدارة الدوري الإسباني، لكنه وجد نفسه الآن متأخرا وراء غريمه التقليدي.

وأهدر كل من ليونيل ميسي وأرتور ميلو وأنطوان غريزمان فرصا حقيقية للتسجيل، لكن الريال ظهر بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني وهز الشباك عن طريق فنيسيوس جونيور وماريانو دياز ليتقدم بفارق نقطة واحدة في الصدارة.

وعلق بيكيه على الهزيمة قائلا، “سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، الذي كان أسوأ ما شاهدته من مدريد في كل السنوات التي لعبت فيها في سانتياغو برنابيو، وأتيحت لنا فرصة للإعلان عن نوايانا وإذا كنا نجحنا في استغلال الفرص فإن مهتمهم حينها ستكون أصعب كثيرا”.

وأضاف “خرجوا من المباراة وهم يشعرون بأنهم في غاية القوة، بينما نشعر نحن بالإحباط لكننا لم نخرج من المنافسة. أعتقد أن الوقت لا يزال متاحا للفوز بالدوري”.

في المقابل، شدد قائد الريال سيرغيو راموس على أهمية الانتصار بالنسبة لفريقه بعد أسبوع شهد خسارته على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لهزيمة مفاجئة بهدف نظيف خارج الديار أمام ليفانتي في الدوري.

وقال راموس، “كانت فرصة مثالية لأن نجعل مصيرنا في أيدينا في بقية الموسم أمام فريق رائع، لكن في وجود جماهيرنا إلى جانبنا. كنا حاسمين في الشوط الثاني، وبمجرد أن سجلنا الهدف لم نتراجع للدفاع وبدلا من ذلك حاولنا قتل المباراة، وهذا ما فعلناه”.

وأضاف “عندما لا تكون النتائج في صالحك يشعر المرء بأنه مدين للجماهير وكنا بحاجة إلى يوم كهذا. أردنا تحقيق الفوز، والآن نرغب أن نجعل له قيمة عن طريق الفوز بالدوري”.

وكالات