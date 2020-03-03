إسبانيا – شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد بغريمه برشلونة أمس الأحد، مشادة كلامية بين جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الميرنغي.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيكيه ثار في وجه فينيسيوس خلال المباراة، بعدما سقط لاعب ريال مدريد في منطقة الجزاء وطلب الحصول على ركلة جزاء.

وأظهرت الكاميرات بيكيه وهو يهاجم خصمه البرازيلي لحظة مطالبته بركلة جزاء، حيث قال له جيرارد: “ما الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟ أنا لم ألمسك، لم ألمسك”.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع برشلونة جيرار بيكي وخدعت الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ليحتفل بعدها صاحب الـ19 عاما، من خلال ركضه وقفزه مع فتح ذراعيه.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني من برشلونة التي فقدها في المرحلة الماضية بخسارته أمام ليفانتي (0-1).

المصدر: “وكالات”