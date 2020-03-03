تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا قبل أسبوعين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن المصاب نقل إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، فيما أكد وزير الصحة سعد جابر التحفظ على شخص آخر بالحجر الصحي للاشتباه بإصابته بكورونا.

وأضاف جابر أن السلطات الصحية أرسلت فريقا طبيا متخصصا لتعقيم منزل المصاب وفرض الحجر المنزلي على عائلته لمدة 14 يوما.

كما قال إنه في حال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن إلى 20 شخصا سيتم إغلاق المدارس ومنع التجمعات.

المصدر: بترا