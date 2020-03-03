كوريا ش – أعرب خبراء اليوم عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية اختبرت قاذفة صواريخ ضخمة جدا ومتعددة الفوهات هذا الأسبوع، ونجحت في تخفيض الفترة الزمنية بين صليات الإطلاق.

وأشار الخبراء إلى أن الفترة الزمنية بين صليتين كانت 20 ثانية في الاختبار الأخير، مقارنة بـ17 دقيقة في الاختبار الأول، و19 دقيقة في الاختبار الثاني، و 3 دقائق في الاختبار الثالث، و30 ثانية في الرابع، وفقا لرؤساء هيئة الأركان.

وأطلقت بيونغ يانغ يوم أمس الاثنين مقذوفين في تتابع سريع من مدينة وونسان الساحلية باتجاه البحر الشرقي. وطار المقذوفان حوالي 240 كيلومترا، بارتفاع أقصى بلغ 35 كيلومترا، وفقا لرؤساء هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

ويعد هذا أول اختبار من نوعه تجريه كوريا الشمالية منذ 18 نوفمبر الماضي، حيث أطلقت صاروخين، يعتقد أنهما انطلقا من قاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المقذوفين مماثلان لما أطلق في 28 نوفمبر.

وفي حال تأكيد هذا، سيكون هذا هو الاختبار الخامس للنظام الصاروخي.

المصدر: “يونهاب”