ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والذي تقدم باستقالته بـ”الفشل الذريع” في إدارة الملف الليبي واصفاً بأنه أسوأ مبعوث أممي شهدته ليبيا على الإطلاق.

دبرز قال في تصريحات لوكالة “سبوتنك” الروسية أمس الاثنين تعليقا على استقالة سلامة إن السبب لا يتعلق بصحته بل بفشله الذريع في إدارة الملف الليبي وانحيازه وتواطئه .

وأضاف: “كان أسوأ مبعوث أممي على الإطلاق وكانت هذه النتيجة متوقعه وهي فشله الذريع وحتى تاريخه في العراق يشهد له بالفشل”.