ليبيا – أكدت سوريا إدانتها ورفضها القاطع للعدوان التركي على سيادة وحرمة أراضيها مشددة على عزمها وتصميمها للتصدي له بكل حزم.

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الاثنين قال إن الجمهورية العربية السورية وإنطلاقاً من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ووضع حد لسلوكيات نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة والعالم وذلك بنقل الإرهابيين إلى ليبيا والمتاجرة بمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية من خلال السماح لموجات من المهجرين بالتوجه إلى أوروبا الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار الدولي.