ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تركيا تسعى إلى أن تحول ليبيا مرتكز للعناصر الإرهابية،موضحا أن مصر ترفض أن تحول البلاد العربية إلى مسرح للعمليات الإرهابية.

شكري وفي مداخلة مع برنامج “التاسعة” المذاع على “القناة الأولى” أمس الاثنين وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري لفت إلى أن الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق وتركيا مرفوض من مصر ودول الجوار، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لا يستند إلى شرعية.

وأوضح شكري أن مصر تقدر الجهود الذي يبذلها الجيش الوطني، منوها أنه هو الجهة الوحيدة المكلفة بالقضاء على الإرهاب ودحره.

وزير الخارجية المصري إختتم مداخلته بالقول:”اتخرطنا في مسار برلين لخروج الأزمة الليبية من الركود”.