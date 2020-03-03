ما حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد بعد حضوره “الكلاسيكو”؟

ما حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد بعد حضوره “الكلاسيكو”؟

إسبانيا – كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء، عن حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى صفوف فريقه السابق ريال مدريد.

وأثار حضور رونالدو مباراة “الكلاسيكو” بين الفريق الملكي وغريمه التقليدي برشلونة (2-0) على ملعب “سانتياغو برنابيو”، التكهنات بإمكانية عودته إلى ريال مدريد.

واستغل النجم البرتغالي فرصة تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، وسافر إلى مدريد من أجل حضور “الكلاسيكو”.

ووفقا لموقع “le10sport” الفرنسي، فإن الأمور قد انتهت بين رونالدو وريال مدريد، ولن يدافع عن ألوان “الميرنغي” مجددا.

وأشار التقرير إلى أنه حتى لو أراد البرتغالي العودة لريال مدريد، فإن ذلك لن يحدث، لأن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حسم موقفه وأغلق الباب تماما أمام هذه الفرصة.

ورحل رونالدو (35 عاما) الهداف التاريخي لريال مدريد، عن القلعة البيضاء صيف 2018، مقابل نحو 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

المصدر: وكالات