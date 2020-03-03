مصر – تسبب اكتشاف صوت لأحد المومياوات المصرية، بجدل في البرلمان المصري، حيث قالت النائبة شيرين فراج، إن العديد من الباحثين، يكتشفون أمورا مثيرة وجديدة تخص آثار مصر.

وتابعت: “في الوقت الذي تتأخر مصر في اكتشاف الأمور المثيرة حول آثارنا، يكتشف العلماء العديد من الأسرار، موضحة أن أحد الباحثين الأجانب استطاع أن يجعل لأحد المومياوات صوت يخرج من فم المومياء، ما يشير لعدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء اختبارات علمية من أجل اكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية”.

ورد رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري على البرلمانية قائلا: “هذه الأمور خزعبلات، وهذه ليست المرة الأولى، فسبق ذلك موضوع الزئبق الأحمر والتي بسببه زادت أعداد لصوص المقابر، حينما قالوا إن الزئبق الأحمر موجود في عنق المومياء، وتم بيعه بملايين، وهو خزعبلات فقط، فضلا عن خرافات أن بناة الأهرامات كائنات فضائية وغيرها”.

وعقب المسؤول المصري بوزارة السياحة والآثار، على شائعات أن حضارة يهودية هي من بنت الأهرامات وليس المصريين، بقوله: “هذا أمر غير مقبول ويرد عليه بالعلم والعلماء ولدينا القدرة على ذلك”.

المصدر: اليوم السابع