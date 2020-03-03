أفغانستان – أعلن حاكم إقليم خوست في أفغانستان، عن مقتل 3 مواطنين على الأقل في انفجار استهدف ملعبا لكرة القدم.

وقال حاكم خوست حليم فدائي، إنه “لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث”.

ويأتي التفجير بعد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” السبت الماضي، نص على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

ونص الاتفاق على أن يتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء “طالبان” مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية لدى “طالبان” بحلول العاشر من مارس الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده اتفقت مع “طالبان” على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرا.

المصدر: رويترز