صربيا – كشف رئيس المكتب التجاري الروسي أندريه خريبونوف عن المكاسب التي ستجنيها صربيا من ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا.

وقال إن مد أنابيب “السيل التركي”، وهو أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا فأوروبا عبر صربيا، سيحقق لها إيرادات سنوية بقيمة 180 مليون دولار.

وأشار خريبونوف إلى أنه تم مد الجزء الرئيسي والأكثر جهدا من أنبوب “السيل التركي” عبر صربيا، معربا على أمله أن يتم ضخ الغاز عبر الأنبوب في وقت قريب.

ويضم “السيل التركي” أنبوبين من الغاز باستطاعة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، الأنبوب الأول مخصص للسوق التركية، وتم تدشينه مطلع العام الجاري.

أما الأنبوب الثاني فهو مخصص لدول جنوب شرق أوروبا، على أن يبدأ ضخ الغاز عبره إلى بلغاريا وصربيا في 2020 وإلى هنغاريا في 2021.

المصدر: “نوفوستي”