ليبيا – أكد النائب السوري زاهر اليوسفي أن الاتفاق الذي وقع أمس الاثنين بين الحكومة السورية ونظيرتها الليبية هو اتفاق دبلوماسي،مشيرا إلى أن فتح السفارة الليبية في دمشق خطوة في عودة التمثيل العربي إليها بعد انقطاع دام تسع سنوات.

اليوسفي وفي تصريحات لصحيفة”الدستور”المصرية قال إن هذا يعني أن العرب باتوا يدركون أن سوريا صمدت وبدأت بشائر نصرها على الإرهاب والعدوان تلوح في الأفق لذلك بدأوا في إعادة حساباتهم بشكل صحيح.

ولفت إلى أن الاتفاق مع ليبيا يخص رصد الإرهاب ويساعد على كشف العناصر الإرهابية السورية التي أرسلها الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا لتقاتل عنه بالوكالة أولا وليتخلص منها خشية ارتدادها إلى تركيا ثانيا،مشيرا إلى أن الجانب الأمني لا يشمل بالضرورة الجانب السياسي والعسكري إنما المعلومات الاستخباراتية فقط.

النائب السوري أكد أن هذا الأمر هو القومية التي ناضل من أجلها القائد الخالد جمال عبدالناصر،مضيفا: “هذه الخطوة لا تعني أن التوجهات السياسية والعسكرية واحدة إنما هي خطوة أولى في عودة العرب إلى سوريا وعودة سوريا لمكانها الصحيح كرمز للقومية العربية”.