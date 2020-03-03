ألمانيا – اضطر نادي لايبزيغ للاعتذار لمجموعة من اليابانيين بعد طردهم من الملعب خلال مباراة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام باير ليفركوزن أمس الأول الأحد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال لايبزيغ إن مشرفي النادي كانوا يجرون “مزيدا من عمليات التدقيق للأشخاص القادمين من مناطق خطر محتملة” بناء على توصيات من معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.

وأضاف النادي في بيان “لسوء الحظ‭ ‬وفي هذه الحالة بعينها ونظرا للشكوك الكبيرة الموجودة حاليا في بلادنا حول هذا الموضوع، حدث خطأ في تفسير التوصيات مع ضيوفنا اليابانيين. نعتذر بشدة عن هذا الخطأ ونرغب في تعويضهم ونسعى بالفعل للاتصال بهؤلاء الأشخاص لدعوتهم لحضور المباراة التالية على أرضنا”.

ولم يكشف لايبزيغ مزيدا من التفاصيل بشأن الواقعة، لكن تقارير محلية ذكرت أن مجموعة من نحو عشرين زائرا يابانيا أمروا بمغادرة الملعب بعد عشر دقائق من انطلاق المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليتأخر لايبزيج صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكالات