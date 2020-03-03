هل يصبح كورونا عدوى موسمية تعود كل عام دون توقف؟

هل يصبح كورونا عدوى موسمية تعود كل عام دون توقف؟

لندن – زعم علماء أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح عدوى لا تزول أبدا، وتتسبب في تفشي المرض بشكل موسمي دون توقف.

ويقول العلماء إن الفيروس، الذي أصاب نحو 90 ألف فرد حتى الآن، قد لا يختفي تماما ليصبح مرضا دائما، مثل نزلات البرد والتهابات الصدر والإنفلونزا.

وفي حديثه مع The Telegraph، قال البروفيسور جون أكسفورد، من جامعة “كوين ماري” في لندن: “إذا نظرنا إلى نوع آخر من سلالات فيروس كورونا، وهي فيروسات تنفسية عرفناها على مدار الخمسين عاما الماضية أو أكثر، فهي موسمية وتشبه نزلات البرد. وسواء كان فيروس Covid-19 يندرج في هذا النمط أم لا، فسيتعين علينا الانتظار فقط، ولكني أعتقد أنه سيكون كذلك”.

وحاليا، يُعتقد أن فيروس كورونا تفشى في سوق للحيوانات في ووهان، الصين، ومنذ ذلك الحين استمر في الانتشار بين الناس.

وطالما استمر الناس في نشره إلى مناطق جديدة بشكل أسرع من قدرة السلطات الصحية على عزل المجتمعات المصابة، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار.

ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على محاولة تطوير لقاحات للفيروس، مع إجراء بعض التجارب على الحيوانات بالفعل، ولكن العملية طويلة وغير مؤكدة. وحتى لو نجحت، فإن الفيروس قد يتحور ويصبح مختلفا تماما عما يستطيع اللقاح حمايته.

المصدر: ديلي ميل