سوريا – أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، مقتل مدير ناحية سراقب الرائد شاهر ديب، والملازم في الشرطة أويس إبراهيم، وشرطيين في إدلب، بهجوم مسلحين مدعومين من تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها “أن الضحايا سقطوا أثناء تصديهم للمجموعات المسلحة المدعومة من قبل الجيش التركي في المنطقة”.

وأعلنت وكالة “سانا” السورية في وقت سابق، أن “وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية خلال عملياتها ضد المسلحين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

ويشن الجيش السوري منذ ديسمبر الماضي هجوما واسعا ضد مناطق يسيطر عليها تنظيم “هيئة تحرير الشام” وفصائل معارضة أخرى وقوات تركية في محافظة إدلب وجوارها.

المصدر: رووداو