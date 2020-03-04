ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن حكومة الوفاق لا تملك أي حق أو قدرة في التصدي لما قامت به وزارة الخارجية بالحكومة الليبية مع سوريا أو غيرها سواء إعادة العلاقات أو حتى التطبيع خاصة أن البرلمان لا يعترف بسلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس.

أوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء أكد أن التنسيق مع حكومة البرلمان يتم علنا مع حكومة النظام السوري المعترف بها وهي تواجه نفس الإرهاب وبنفس العناصر وبدعم من نفس الدول لذلك أصبح مصير ليبيا وسوريا واحدا ويتطلب التنسيق الدائم لمواجهة نفس الخطر.