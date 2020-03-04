ليبيا – شددت إيطاليا على ضرورة أن تكون ليبيا موحدة مع دفع قوي نحو الحوار بين الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر البرلماني “PESC-PSC” الذي يعقد في زغرب بكرواتيا وفقاً لوكالة”نوفا” الإيطالية حيث تتولى الأخيرة حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت مارتا جراندي وجيانلوكا ريزو رئيسا لجنتي الخارجية والدفاع بمجلس النواب الإيطالي: “لقد قدمنا تعديلاً على نص الاستنتاجات التي قدمناها رسمياً بعد ذلك في اجتماع رؤساء الوفود”.

وأضاف النائبان أنه بالإضافة إلى التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالفعل والتي تم تقديمها في مرحلة الصياغة، سيتم إضافة إشارة خاصة من الجانب الإيطالي إلى الحاجة لليبيا موحدة وبدفع قوي نحو الحوار بين الأطراف.

كما أشار النائبان إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على المهمة الجديدة للإتحاد الأوروبي بهدف جعل حظر الأسلحة فعالاً.