ارتفاع إصابات المتظاهرين في صدامات مع الأمن وسط بغداد إلى 47

ارتفاع إصابات المتظاهرين في صدامات مع الأمن وسط بغداد إلى 47

بغداد – ارتفعت إلى 47 حصيلة إصابات المتظاهرين في صدامات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر يعمل في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، الأربعاء، إن “حصيلة الاشتباكات في محيط ساحتي التحرير والخلاني مساء الثلاثاء بين المتظاهرين وقوات الأمن ارتفعت إلى 47 إصابة في صفوف المتظاهرين”.

وأضاف أن “المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق بسبب انفجار القنابل المسيلة للدموع”.

وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول بأن “قوات الأمن تقدمت باتجاه المتظاهرين؛ بهدف إبعادهم عن الحاجز الأمني في نفق ساحة التحرير”.

وأوضح الشهود أن “إصابات بعض المتظاهرين كانت مؤذية وتطلب نقلهم على الفور إلى المستشفى”.

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي للأناضول بأن 5 محتجين أصيبوا بجروح وحالات اختناق إثر اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة “العفو” الحقوقية الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003 .

الأناضول