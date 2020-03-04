ليبيا – أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي رجب الآغا أن الصراع الحالي بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق يرجع بالأساس إلى عدم إصدار واعتماد الترتيبات المالية.

الآغا وفي تصريح خاصة لموقع قناة “العربية.نت” اليوم الأربعاء أشار إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم صدور قانون للميزانية العامة للدولة من السلطة التشريعية في البلاد والمتمثل في البرلمان ولذلك فقد تم اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الترتيبات المالية والتي يتم إعدادها بين المجلس الرئاسي ومصرف المركزي بطرابلس دون صدور قانون في ذلك وهو ما انعكس على العلاقة بين مؤسسات الوفاق ذهب ضحيته الموظفون.