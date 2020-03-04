ليبيا – قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنها تتحرك بأسرع ما يمكن لاختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي أعلن استقالته من منصبه الإثنين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد القتال حول طرابلس منذ نهاية فبراير الماضي.

ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بالنظر إلى آثارها العشوائية المحتملة.

كما رد على سؤال بشأن الشخصيات المحتملة لتولي مهمة المبعوث الأممي خلفاً لسلامة قال: “نحن نريد أن نتحرك في هذا الاتجاه بأسرع ما يمكن حتى نتجنب حدوث فجوة في قيادة البعثة الأممية في ليبيا ولكن للأسف التحديات قائمة فالقتال يتواصل والمستشفيات والمدارس يتم استهدافها”.