الإمارات العربية – أعلنت الإمارات امس الثلاثاء تفعيل مبادرة “التعلم عن بعد” وتعطيل جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي”.

وأكدت الوزارة، أنه “بموجب القرار، تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، وعوضا عنه ستبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة”.

فيما اعلنت وزارة ” الصحة ” عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وأوضحت الوزارة، أن “مصلحة الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وفي هذا الصدد تتكفل الوزارة بتحقيق جميع الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية التعلم عن بعد، حيث طبقت المبادرة بشكل تجريبي، وتمت تهيئة الميدان التربوي، من طلبة ومعلمين وإداريين وأولياء أمور لهذه العملية”.

وتابعت، أنه “وفقا للقرار تركت للمدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعلم عن بعد، وفقا لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه الظروف”.

وشددت التعليم الإماراتية على أنها سوف تستغل هذه الفترة في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات، والحافلات المدرسية.

المصدر: وام