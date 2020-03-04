أفغانستان – في أول انتكاسة لخطوات إنهاء الحرب مع “طالبان” في أفغانستان، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية ضد الحركة في ولاية هلمند، الواقعة جنوب البلاد.

يأتي هذا التطور غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم في حركة “طالبان” الملا برادر، واصفا الحديث بأنه كان جيدا جدا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أفغان، أن حركة “طالبان” قتلت 20 من الجنود ورجال الشرطة الأفغان في سلسلة هجمات ليلية على مواقع للقوات حكومية.

وأعلن سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية ضد مقاتلي “طالبان” في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، وهي الأولى منذ توقيع الطرفين اتفاقا السبت الماضي.

وقال المتحدث العسكري الأمريكي على “تويتر” إن مقاتلي الحركة “كانوا يهاجمون نقطة تفتيش (لقوات الأمن الوطني الأفغانية). كانت هذه ضربة دفاعية لإحباط الهجوم”.

وذكر ليجيت أن واشنطن ملتزمة بالسلام، ودعا في ذات الوقت “طالبان” إلى “وقف الهجمات التي لا داعي لها” والوفاء بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاق الدوحة بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة والحركة وقعتا في الدوحة مؤخرا اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وسحب جميع القوات الأجنبية من هذا البلد خلال 14 شهرا.

المصدر: وكالات