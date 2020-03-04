ليبيا – أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش والوفد المرافق له في الزيارة الرسمية التي تجرى الآن للجمهورية السورية أمس الثلاثاء زيارة إلى محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم.

وفد الحكومة الليبية يضم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات ورئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن إضافة مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببنغازي عبدالسلام الرقيعي.



وبحث الطرفان إمكانية التعاون بين محافظة ريف دمشق السورية وبلدية بنغازي الليبية لكونهما عانتا من الجماعات الإرهابية خلال الأعوام القليلة الماضية.



وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج إن العلاقات بين ليبيا وسوريا ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً على أن التعاون بين المحافظة والبلدية في كافة المجالات سيعكس روح التعاون بين البلدين.



كما أشار إلى أن تعزيز العلاقات سيشمل كافة الجوانب والمجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، لافتاً إلى أن وفد اقتصادي ليبي ممثل للحكومة الليبية سيجري خلال الأيام القليلة الماضية إلى العاصمة السورية.



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