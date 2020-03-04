ليبيا – أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء عن أسفها لإنهاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مهمته، منوهةً بالجهود التي بذلها من أجل جمع الفرقاء الليبيين.

الناطقة باسم وزارة الخارجية آنييس فون دير مول قالت في تصريحات للصحفيين عبر الانترنت وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية “فرنسا علمت بأسف باستقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا”.

وحيّت جهود المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين تحت راية الأمم المتحدة.

وإعتبرت أن سلامة أدى مهمته بكل كفاءة وعن قناعة منذ شهر يونيو عام 2017، معبرةً عن أملها في أن تُستكمل الدينامية التي بدأها.

كما دعت كل الأفرقاء للعمل لصالح التوصل لوقف لإطلاق النار والسيطرة على الموارد وحسن إدارتها وبدء حوار سياسي تمثيلي وجامع، مؤكدةً دعم باريس لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.