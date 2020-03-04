ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن المبعوث السابق غسان سلامة لم يختلف كثيرًا عن برناردينو ليون وتشابه معه كثيرا في العمل لصالح أجندات خارجية وعرقلة كل مسارات التسوية في ليبيا.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن ليون جر الليبيين لمأزق اتفاق الصخيرات بينما عمل غسان سلامة على دفع الليبيين إلى مؤتمرات جنيف للقضاء التام على سيادة الليبيين على أرضهم ووضع الكرة في ملعب رجب طيب أردوغان وحلفائه في حكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج.

وتابع أن سلامة تجاهل مطالب واقعية سوف تساهم في حل الأزمة بشكل كبير مثل حل المليشيات ونزع أسلحتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما أوضح أن سلامة لم يحرك ساكنًا تجاه القضايا الخطيرة وأُولاها استعانة المليشيات بطيارين مرتزقة لضرب الجيش وثانيها توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين السراج وأردوغان ما أتاح للأتراك غزو ليبيا واحتلال قاعدة معيتيقة بطرابلس والكلية الجوية بمصراتة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن سلامة جعل الإرهابيين طرفًا في المفاوضات التي تمت حيال الأزمة الليبية،لافتاً إلى أن سلامة رحل وبقيت ليبيا قوية بجيشها وحتمًا ستنتصر على كل أعدائها.