ليبيا – توقع عضو مجلس النواب محمد العباني تعثر المسارات الثلاثة نظراً للخطوات التي اتخذها المبعوث الأممي بصور غير منطقية.

العباني أشار وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن هذه المسارات إذا كانت مبنية على أفكار وتخطيط المبعوث الأممي فإنها ستتأثر بشكل كبير أما إذا كانت مبنية على أسس علمية فإنها لن تتأثر.

وأوضح أن المبعوث الأممي سار على نهج الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وهو تضمن الكثير من المخالفات، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المخالفات التي ارتكبها المبعوث الأممي ومنها فرض بعض الشخصيات في الحوار السياسي بما يتوافق مع رؤيته الشخصية، لا ما يتطلبه الواقع.

وبرهن بقوله أن مجموعة الـ14 من المستقلين التي اختارها المبعوث الأممي حيث ضمت شخصيات ليست مستقلة بل هي من قلب الطرف الآخر بطرابلس في حين أنه لم يمكن مجلس النواب في اختيار فريقه وتدخل في فرض بعض الأسماء.

كما يرى أن اختيار أعضاء فريق الحوار السياسي لم يكن منطقياً أو عادلاً وأن النتائج التي كانت تترتب على الاختيارات الأولى هي ما كان يريدها المبعوث الأممي وأنه بعد رحيله ستعود الأمور إلى نقطة الصفر وعودة تبادل إطلاق النار مرة أخرى خاصة أن الصراع في ليبيا هو صراع أمني قبل أي شيء أخر.