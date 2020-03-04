الفنانة ياسمين عبد​ العزيز تعترف بعلاقتها العاطفية مع أحمد العوضي ردا على اتهامات شقيقها

مصر – اعترفت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعلاقتها العاطفية مع زميلها أحمد العوضي بعد تراشق شقيقها وائل معه عبر مواقع التواصل، فنشرت سيلفي مع العوضي وأرفقته بتعليق “بحبك يا احمد”.

وفيما نشرت الفنانة ياسمين صورتها مع الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” ردا على شقيقها وائل، نشر العوضي نفس الصورة له مع ياسمين وكتب عليها “بحبك يا ياسمين”.

وحدث تراشق بين شقيق الفنانة ياسمين وصديقها أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور للأول هاجم فيه شقيقته.

وجاءت البداية من حساب الفنان وائل عبد العزيز على “فيسبوك”، الذي وجه فيه عتابا إلى شقيقته ياسمين معترضا على طريقة ارتباطها بأحد الفنانين، الذي يصغرها بـ 10 سنوات.

وكتب وائل، على حسابه الشخصي، قبل أن يحذف البوست: “بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك”.

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص لكنه لم يسمه إلا بنعت “واحد أصغر منك بـ 10 سنوات” على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتا إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها).

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم تراشقا بين شقيق الفنانة ياسمين، والفنان الشاب العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته إثر ما يثار بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.

وأضاف شقيق الفنانة: “من أمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتِ حره فيها، أنا هتكلم علي الشق الي يخصني”.

وسريعا جاء رد الفنان العوضي عبر حسابه الرسمي ببوست هاجم فيه وائل عبد العزيز، وانتقد ما كتبه معتبرا ذلك من الكبائر، إلا أنه حذف الرد بعد 30 دقيقة من نشره، وبعد حذف العوضي لمنشوره بـ 50 دقيقة حذف وائل عبد العزيز منشوره.

المصدر: “مصراوي”