ليبيا – قال سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط إن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة نتيجة طبيعية ومتوقعة لسياسات الأمم المتحدة التي لم تؤد إلى أي نتائج إيجابية لحل الازمة الليبية.

القشاط وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الثلاثاء أكد أن أي مبعوث أممي جديد إلى ليبيا سيفشل في مهمته بسبب فرض آراء الدول الكبرى وأجندات الأمم المتحدة عليه لأنها لا تحقق ما يريده الشعب الليبي وتؤدي إلى الفشل السياسي في حل الأزمة من جذورها.

وأكد رفض الشعب الليبي لتحركات غير منطقية مثل مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة أو مشاركة قطر في حل الازمة الليبية وهي التي تدعم الإرهابيين بالمال والسلاح،مشيرا إلى أن الشعب الليبي وحده قادر على حل أزمته.

القشاط أعتبر اجتماع القبائل الليبية في ترهونة أخيراً خطوة على الطريق الصحيح لإنهاء المشاكل بين القبائل الليبية لتشكيل حكومة وطنية ولجنة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجيش الوطني.