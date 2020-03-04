ليبيا – تناول ملخص التقرير السنوي لأجهزة المخابرات الإيطالية المخاطر الجيوسياسية المتعددة لإيطاليا والتي تتمثل هذه المخاطر فيما يتعلق بليبيا ومنطقة الساحل وروسيا والصين وملفات أخرى.

وبحسب التقرير السنوي يعد التركيز في المقام الأول على التطورات في ليبيا في إجراء شامل يهدف إلى حماية المصالح والترتيبات الوطنية الموجودة في البلاد لدعم مسيرة إيطاليا السياسية والدبلوماسية بهدف إعادة تشكيل شاملة للأزمة لمنع التوقعات الإرهابية و الاستراتيجيات الإجرامية التي تستغل تدفقات الهجرة،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف التقرير:”هذا فضلاً عن اللعبة بين موسكو وأنقرة والتي بدت وظيفية لضمان وزن أكبر في كل من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.

وأشار التقرير إلى أنه في ليبيا بعض الآثار الجانبية تبقى للنزاع في نظر المخابرات الإيطالية والتي من المحتمل أن تتغلب عليها تدفق المعدلات المهمة للمرتزقة الأجانب استئناف نشاط تنظيم داعش في الجنوب كما تواصل الأزمة الليبية في التأثير على أمن المنطقة المغاربية بأكملها وهي مسرح نشاط المتطرفين.

المخابرات الإيطالية نوّهت أيضًا إلى تراجع الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء والتي تتسم بالمشاكل الهيكلية والعجز الخطير في الحكم،فضلا عن انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة الاتجار غير المشروع الذي يمثل مخاطر لإيطاليا.