ليبيا – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج أن اتفاق تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية هو اتفاق من لايملك مع من لايستحق، مؤكدا أن الحكومة الشرعية في ليبيا هي الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني.

الحويج خلال ندوة علمية في العاصمة السورية دمشق برفقة نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل مقداد بحضور نخبة من المثقفين والسياسيين السوريين في المكتبة الوطنية لفت إلى أن الحكومة الليبية الشرعية تتواجد الآن في جل المدن الليبية،مشيراً إلى أن الأعوام 2012 – 2013 – 2014 كان فيها الإرهاب يعشش في ليبيا وأن رايات الإرهابيين كانت ترفع على كل المقرات الحكومية إلى أن انطلقت عملية الكرامة في 16 مايو عام 2014بعدد قليل من الرجال بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح أن المعركة والتدريب بدءا في آن واحد،مشيرا إلى أن ليبيا تتحدث الآن عن أكثر من 90 ألف عسكري نظامي بعد 40 شهرا من المعارك المستمرة ضد الإرهاب.

وقال وزير الخارجية إن بنغازي اليوم تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتبعتها درنة والجنوب الليبي بالكامل وسرت التي كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي،مشدداً أن السلطات ستشرع بعد تفكيك الميليشيات في إقامة مصالحة وطنية شاملة تشمل كل الليبيين ومؤكدا أن الدولة الليبية قطعت علاقاتها مع تركيا وستقطع التعامل معها اقتصاديا لتحل محلها الدولة السورية الشقيقة.

وبدوره، رحب نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل مقداد بالوفد الليبي الوزاري الرفيع المتواجد بدولة سوريا،مؤكدا أن البلدين الشقيقين يقفا في موقف واحد ومعركتهما اليوم تكمن في إنهاء الميليشيات وفرض الأمن والاستقرار وإعادة الحياة التي قوضها الإرهاب.