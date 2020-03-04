الكويت – أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح، أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر، وأنه في إطار إجراءات الحفاظ على سلامة البلاد من الوباء، تم إغلاق ميناء الدوحة.

وصرح الصباح بأن سلطات بلاده أغلقت الميناء منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة.

وقال إن وزارة الصحة بالتعاون مع أمن الموانئ في وزارة الداخلية، توفر خدماتها الصحية على مدار الساعة لفحص طواقم السفن في منطقة المخطاف خارج الميناء، مؤكدا إحكام السيطرة على مداخل ومخارج الموانئ التابعة للمؤسسة.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أصدرتا تعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن الكويت اتخذت إجراءات تفوق ما هو مطلوب وفق التعليمات بالتعاون مع جميع الجهات.

وأشار إلى أنه أصدرت تعميمات إلى كافة الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين ونماذج بالتعهد بخلو طواقم السفن من فيروس كورونا، كما أوضح أنهم وزعوا كمامات من نوع N59 على العاملين في الموانئ وطواقم السفن الراسية في الموانئ الكويتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية