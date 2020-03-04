فيينا – ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط آمال بأن يقوم تحالف “أوبك+” بزيادة خفض إنتاج الخام، وذلك لتعويض الأسواق عن تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وزاد خام “برنت” بنسبة 0.39% إلى 52.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، وصعدت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.57% إلى 47.45 دولار للبرميل.

وأوصت لجنة منبثقة عن تحالف “أوبك+” الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والسعودية، أكبر منتجين في مجموعة “أوبك+”، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيضاف هذا الخفض في حال إقراره إلى 2.1 مليون برميل يوميا يتم خفضها من قبل التحالف الآن، ومن المقرر أن تجتمع مجموعة “أوبك+” في فيينا هذا الأسبوع.

المصدر: “رويترز”