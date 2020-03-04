ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا سعي حكومة الوفاق إلى ايجاد حلّ للوضع في ليبيا بمشاركة مختلف الأطراف.

باشاآغا وفي مقابلة مع برنامج “ميدي شو” المذاع على راديو “موزاييك” التونسي أمس الثلاثاء شدّد على رغبة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في إقامة دولة وفق المعايير الحقيقية من خلال التصدي لمن وصفهم بـ”الميليشيات والعصابات المسلحة التي تمتهن الخطف والإبتزاز”.

وأكّد جاهزية الليبيين للمصالح بمن فيهم المسؤولين بالمنطقة الشرقية، زاعماً أنّ ما يحول دون تحقيق المصالحة هو طموح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) غير المعقول وتدخّل بعض الدول.

وأكّد على أهمية دور تونس في الملف الليبي، معتبرا أنّ تونس يجب أن تكون قريبة من هذا الملف بما أنّ الوضع في ليبيا ينعكس بشكل مباشر على تونس.

ورأى بأنّ نجاح حكومة السراج في اجتثاث داعش في سرت وتحقيق نوع من الإستقرار ساهم في الإستقرار الأمني بتونس، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين على المستوى الأمني رغم الصعوبات.

وعرّج في حديثه عن غياب تونس عن مؤتمر برلين، وقال في هذا السياق إنّ حكومة السراج أصرّت على مشاركة تونس في اجتماع برلين وحضورها على طاولة المفاوضات الرئيسية ولكن بعض الدول تعنّتت ورفضت هذا الحضور، وفق تصريحه ، مشيداً في نفس السياق بإيجابية تونس في التعامل مع الملف الليبي ،وقال بهذا الخصوص: ”منذ 2011 إلى الآن لم نر دولة تعامل الليبيين مثل تونس”.

وانتقد باشاغا تواصل التصعيد العسكري رغم اعلان الأمم المتحدة وقف اطلاق النار، معرباً عن أسفه لاستقالة غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي تعرض لضغط كبير بسبب الإنقسام بين دول العالم،حسب قوله.

وأضاف بأنّ ما وصفه بـ” العدوان العسكري الذي تتعرّض له طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) منذ أبريل الماضي أربك العملية السياسية والإستقرار الأمني، مشيراً إلى أنّ ما زاد في تعقيد الوضع هوّ تدخل الدول الإقليمية والأجنبية.

وفي سؤال يتعلّق بتهديد القوات المسلحة بالسيطرة على المعابر الحدودية مع تونس، قال باشاغا:” ليس بإمكان حفتر السيطرة على هذه المعابر وأنّه فوّت على نفسه الفرصة في أبريل الماضي”.

وأشار من جهة أخرى إلى تواصل النشاط في مطار معيتيقة رغم تعرّضه إلى القصف مما يعطّل مصالح المواطنين الذين يتنقلون للعلاج في تونس والأردن، مشيراً في هذا الخصوص إلى تضرر 3 طائرات جراء القصف.

وتطرق باشاآغا إلى العلاقة بين حكومة الوفاق وتركيا، قائلاً:” إنّ هذه المذكرة تهدف إلى احداث نوع من التوازن وحماية العاصمة وسكانها من القصف وأن هذا التوازن سيجبر حفتر والجميع على الذهاب إلى طاولة المفاوضات”.

وفي حديثه عن الوضع في ليبيا وتونس، أوضح باشاآغا إنّ مسار التغيير في ليبيا كان مختلفا عن تونس، مضيفا أنّ التغيير في ليبيا كان عنيفا وليس كما حدث في تونس التي لديها مؤسسات قوية ومتماسكة واستطاعت بعد التحرر من الإستعمار بناء مؤسسات وطنية وأمنية قوية ولكن الأمر كان مختلفا في ليبيا حيث أنّ مؤسسات الدولة لم تكن قوية وبمجرد حدوث التغيير دخل الليبيون في دوامة العنف والقتال زاد في حدتها تدخل بعض الدول.

وبخصوص الخلافات بين حكومة الوفاق وفرنسا، قال :” إنّ فرنسا غيرت من نهجها وسياستها تجاه ليبيا وكانت تدعم حفتر دعما كاملا سياسيا وعسكريا ، أما الآن في تدعمه سياسيا فقط وهذا أمر مقبول حسب قوله.

وكشف باشاغا في هذا الخصوص عن زيارة سيؤديها خلال مارس الجاري إلى فرنسا حيث سيلتقي مسؤولين من أعلى مستويات والتوقيع على بعض الإتفاقيات العقود.

وفي علاقة بملف سفيان ونذير المختفيان في ليبيا منذ عدّة سنوات، لفت وزير الداخلية إلى أنّ النائب العام ما يزال يتابع التحقيقات، معتبرا أنّ الاستقرار الأمني سيسهل ظهور الحقيقة.