ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري إدريس بو فايد إن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تؤشر للدخول في مرحلة مفصلية وحاسمة في معالجة العملية السياسية الليبية وإن كان ذلك سيتأكد بصورة أوضح بعد تكليف بديل غسان سلامة على رأس البعثة الأممية.

بوفايد وفي تصريح خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء رأى أنه من الواضح أن هناك تفهما وإدراكا أعمق لخطورة الوضع الفوضوي والحرب في ليبيا محليا وإقليميا ودوليا من قبل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يرجح انخراطها في المسألة الليبية بجدية أكثر وحرص من ذي قبل.

وبين عضو مجلس الدولة أنه لابد من الاستعداد للمرحلة القريبة القادمة بكل الجاهزية والعزيمة والثبات ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل أو التقليل من خطورة إصرار بعض الدول الإقليمية وغير الإقليمية على دورها السلبي وحتى التآمري على ليبيا وشعبها ،قائلاً :” فالمسلم لا يلدغ من الجحر مرتين”.