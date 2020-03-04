ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن استقالة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة تعد مكسبا للملف الليبي لأن سلامة كان فاشلا بكل المقاييس وأطال أمد الأزمة في ليبيا ولم يكن صادقا في نقل إحاطاته أمام مجلس الأمن وفي تقاريره للأمين العام للأمم المتحدة حسب زعمه.

دبرز وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال:” أننا نتطلع إلى تكليف شخصية صادقة فعلا على مسافة واحدة من جميع الاطراف تنقل الحقائق كما هي وتمنع التدخل الخارجي، وتذكر الدول المتدخلة خارج الشرعية بالاسم وكذلك على مستوى الأفراد وجرائم الحرب وتخلق حلولا جذرية لمصلحة الوطن”.