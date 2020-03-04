ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم على أن النواب المجتمعين في طرابلس ليسوا سوى كتلة مقاطعة لديها موقفها السياسي ولا يمكن أبداً اعتبارها برلماناً موازياً.

دغيم أشار في تصريح أمس الثلاثاء على قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن كل القوانين والتشريعات والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي تعترف بمجلس نواب واحد هو المنعقد في بنغازي وطبرق.

وبيّن أن سلامة باختياره في حوار جنيف عدد من النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية وآخرين مقالين للانضمام إلى لجنة الحوار كان يريد سحب الاعتراف من مجلس النواب الشرعي.