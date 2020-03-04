ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه سيكون هناك مجلس أوروبي للشؤون الخارجية استثنائي حول ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان، مشددًا في الوقت نفسه أن أوروبا لا يمكن أن تقبل الابتزاز في اشارة منه إلى تصريحات الرئيس التركي أردوغان حول فتح الحدود إلى اليونان للمهاجرين السوريين.

دي مايو وفي حديث للصحافة على هامش تقديم الخطة الاستثنائية لعام 2020 وأول تدابير دعم الصادرات في مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا في وزارة الخارجية الإيطالية قال:” ينبغي أن يكون هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى أصل ظاهرة الهجرة وتجنب نشوب النزاعات نحن نعمل بشأن سوريا مع الأمم المتحدة ونعمل على ليبيا من خلال مؤتمر برلين”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

واختتم دي مايو:” من الواضح أنه عندما تنشب الصراعات أو عندما يتم تجاهل مواقف بعض البلدان التي تغذي الصراعات، فهناك تدفقات هجرة. نحن ننتظر مجلس الشؤون الخارجية لأننا نعتقد أن هناك حاجة لرد فعل أوروبي على ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان دون أن يكون خاضعًا للابتزاز”.