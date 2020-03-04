روسيا – يعتزم رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إنافانيشين وإيفان فاغنير، أن يطبعا عظام الفأر بطابعة بيولوجية .

وذلك بعد أن تلتحم مركبة “سويوز إم إس – 16” الروسية يوم 9 أبريل بالمحطة الفضائية الدولية.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة “إنفترو” الروسية المصنعة للطابعات البيولوجية ثلاثية الأبعاد.

وقال إن تجربة طباعة أجزاء غيرعضوية للنسيج العظمي قد تنطلق في المحطة الفضائية الدولية يوم 10 أبريل المقبل.

وسيتولى الإشراف على التجربة رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إنافانيشين وإيفان فاغنير، اللذان يصلان المحطة يوم 9 أبريل المقبل على متن مركبة “سويوز إم إس – 16” الروسية.

وأضاف الناطق أن الشركاء الأجانب يمكن أن ينضموا إلى تجربة طباعة عظام الفئران. وبصورة خاصة فإن الجانب الروسي يجري حاليا محادثات بهذا الشأن مع الخبراء الإسرائيليين والأمريكيين والألمان.

يذكر أن طابعة “أورغان. أوتو” البيولوجية الروسية الصنع نقلت نهاية عام 2018 إلى المحطة الفضائية الدولية حيث أجرى رائد الفضاء الروسي لأول مرة في العالم تجربة إنماء نسيج غضروف الإنسان وغدة درقية للفأر في الفضاء.

وحاول رواد الفضاء في سبتمبر الماضي أن يطبعوا على متن المحطة الفضائية اللحم من خلايا البقر والأرنب والسمك. واستغرقت التجربة 7 أيام حيث تمكن رواد الفضاء من الحصول على عدة ميليغرامات من عينات اللحم.

المصدر: تاس