مصر – كشف السياسي المصري والنائب في البرلمان مصطفى بكري، سبب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقيادات القوات المسلحة ومطالبة الجيش بالاستعداد القتالي.

وقال بكري في تصريحات لـRT، إن هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد وتحديات تموج بها المنطقة العربية، حيث تضمنت رسالة الرئيس المصري ثلاث نقاط هامة.

وأشار إلى أن الرسالة الأولى هي الاستمرار في ملاحقة العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تتآمر ضد أمن البلاد واستقرارها، والرسالة الثانية ضرورة استمرار القوات المسلحة في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

ونوه بأن الرسالة الثالثة هي أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للدفاع عن أمنها ووجودها وأن قواتها المسلحة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء.

المصدر: RT