انجلترا – واصل ليفربول سلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، وتكبد هزيمة جديدة بخسارته أمام مضيفه تشيلسي (0-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الخسارة بهدفين دون رد ليست جيدة، ولكن في تلك الحالة من السهل التفسير”.

وأضاف: “ارتكبنا خطأين كبيرين بالقرب من المرمى. تصدى أدريان (حارس مرمى ليفربول) بشكل مذهل قبل ثوان من تسديدة ويليان (مسجل هدف تشيلسي الأول) الرائعة، ولكننا فقدنا الكرة قبلها”.

ورغم النتائج السلبية، أبدى كلوب ثباتا كبيرا، وقلل من أي مخاوف حول الفريق ومسيرته، وقال “في الأسابيع القليلة الماضية تلقينا أهدافا كثيرة، ولكني لست قلقا حيال الزخم، لست قلقا، هذه كرة القدم، لم نظن مطلقا أن الأمور ستكون سهلة”.

وأكمل: “لم نتوقع أن نواجه مباراة سهلة الليلة، الأمر دائما صعب للغاية، لم نقدم أمورا جيدة بما فيه الكفاية في اللحظات الحاسمة، وعلينا تقبل ذلك”.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث السبت المقبل، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل، في مباراة سيسعى فيها رجال المدرب كلوب، لتعويض خسارتهم ذهابا بهدف نظيف، لحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبهم.

المصدر: وكالات